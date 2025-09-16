Un accident grav s-a produs marți după-amiază, în localitatea Matisesti din județul Alba. Un tânăr de 25 de ani a fost surprins sub un tractor și a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajele ISU Alba au ajuns rapid la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Potrivit salvatorilor, starea bărbatului este critică.

La locul incidentului a fost solicitat și un elicopter SMURD, pentru a prelua victima și a o transporta de urgență la spital.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentCOD GALBEN DE PLOI, VIJELII ȘI GRINDINĂ ÎN ACESTE ZONE DIN ROMÂNIA
Articolul următorGUVERNUL TAIE HÂRTIA, APA ȘI BENZINA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE. ȚINTE VERZI PÂNĂ ÎN 2036
Realitatea de Olt

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR