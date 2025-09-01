Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe Drumul Național 1D, în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova. Două autoturisme, în care se aflau cinci persoane, s-au ciocnit violent, iar printre victime se află și doi copii.

Impactul a fost atât de puternic încât autoritățile au cerut intervenția unui elicopter SMURD pentru transportul de urgență al răniților. Copiii au avut nevoie de îngrijiri medicale rapide, starea lor necesitând deplasarea la spital pe calea aerului.

La fața locului au ajuns două ambulanțe SMURD și o ambulanță de terapie intensivă mobilă, dotată cu medic. De asemenea, pompierii au trimis o autospecială de stingere pentru a asigura zona și pentru a preveni eventuale incendii.

Echipajele medicale au acordat primul ajutor victimelor la fața locului, iar ulterior acestea au fost transportate către unități spitalicești. În paralel, polițiștii au restricționat circulația pentru a permite intervenția rapidă a salvatorilor.

Accidentul a produs panică în zonă, iar localnicii au privit îngroziți desfășurarea operațiunilor de salvare. Prezența elicopterului SMURD a arătat gravitatea situației și mobilizarea urgentă a resurselor.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Polițiștii verifică ipoteza ca unul dintre șoferi să fi efectuat o manevră greșită, însă concluziile vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor.

