Doi adolescenţi din Olt au ajuns la spital, miercuri, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi a lovit parapeţii laterali, pe drumul naţional DN 7, în apropierea localităţii Lazaret, din Sibiu.

Potrivit poliţiştilor, din cauza accidentului, traficul rutier se desfăşoară cu greutate pe ruta Vâlcea-Sibiu.

„Pe DN 7, km. 244, zona Lazaret, pe fondul vitezei neadaptate in curba, un sofer in varsta de 19 ani, din jud OT, in timp ce conducea un autoturism spre Sibiu, a derapat si a lovit parapetii laterali. Doua persoane, dintre cele 4 aflate in auto, o fata de 16 ani si un baiat de 19, tot din jud. Olt, au fost transportate la spital, constiente. Trafic ingreunat pe sensul Valcea – Sibiu”, transmit poliţiştii sibieni.