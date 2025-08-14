Zeci de mii de documente de identitate scanate, aparținând turiștilor cazați în hoteluri din Italia, au fost furate și puse la vânzare pe dark web, a anunțat Agenția italiană de informații digitale (AGID). Printre acestea se află pașapoarte, cărți de identitate și alte acte folosite la înregistrarea pentru cazare.

Potrivit AGID, aproape 100.000 de documente de înaltă rezoluție au fost sustrase de hackeri, iar datele pot fi folosite în scopuri frauduloase, precum crearea de documente false, deschiderea de conturi bancare sau furt de identitate digitală.

Autorul atacului, cunoscut sub numele „mydocs”, a susținut că a obținut fișierele prin acces neautorizat la sistemele informatice ale hotelurilor, între iunie și august 2025. În total, zece unități de cazare au fost identificate ca victime ale atacului cibernetic.

Autoritățile nu exclud ca numărul hotelurilor afectate să crească în perioada următoare, pe măsură ce investigațiile continuă.

Agenția italiană avertizează că riscurile pentru persoanele ale căror date au fost furate pot fi grave, atât din punct de vedere financiar, cât și juridic.

Atacurile cibernetice asupra hotelurilor și platformelor de rezervări nu sunt o noutate. În trecut, companii precum Marriott, Caesars și Booking.com au fost victime ale unor incidente similare.

AGID recomandă turiștilor care au vizitat Italia în perioada menționată să își monitorizeze atent datele personale și conturile bancare pentru a depista rapid orice tentativă de fraudă.

Sursa: Newsinn