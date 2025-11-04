Marius Tucă: Crezi în șansa ta?

Anca Alexandrescu: Altfel nu aș fi intrat în această luptă.

Marius Tucă: Cum te-ai hotărât până la urmă să iei decizia asta?

Anca Alexandrescu: Totul a pornit de la o glumă. Eram plecată în vacanță vara asta și a venit o idee de la cineva care a spus: „Ia anunță că te gândești să candidezi.” Eu am zis că nu fac așa ceva, nu mă joc cu oamenii, nici vorbă. Din vacanță am intrat în direct, am spus, și s-a panicat toată lumea. A pornit un jihad împotriva mea. Panica a crescut. Totul a pornit de la o glumă.

Eu nu mi-am dorit lucrul ăsta ca și carieră. Îmi era foarte bine aici unde eram. Am făcut performanță în televiziune, audiențele vorbeau de la sine, nu am scăzut standardul, mi-am asumat toată mizeria, dar ce am făcut, am făcut cu credință.

Într-un final, după ce am analizat lucrurile și am văzut că există o șansă foarte bună — nu ca eu să câștig alegerile, ci ca noi, cei care trăim în țara asta, unde totul s-a oprit din cauza anulării alegerilor — există o șansă să spargem această mafie. Țara a ajuns să fie condusă de un partid de 10%, de USR. Au pus mâna pe România. Și, mai mult decât atât, mă gândesc că regret că nu mai fac emisiunea, fiindcă aș fi făcut o emisiune zilele astea despre cum a reușit Cioloș să pună mâna pe România, pentru că toți useriștii vin de la Cioloș.