Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, la nivel național, o amplă acțiune de control în rândul operatorilor economici care activează în domeniul intermedierii de credite.

În urma verificărilor efectuate, au fost descoperite mai multe abateri de la legislația în vigoare, fiind aplicate amenzi totale de peste 37.000 de lei.

Peste 850 de firme verificate

Potrivit ANPC, echipele Direcției Generale Control și Supraveghere Piață – Serviciul pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite au verificat 859 de operatori economici din întreaga țară. În cazul a 107 dintre aceștia au fost constatate diverse nereguli privind activitatea de intermediere.

Principalele abateri identificate

Printre problemele semnalate de comisarii ANPC se numără:

nerespectarea obligației de informare precontractuală a consumatorilor, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 52/2016;

lipsa dovezii privind înregistrarea intermediarilor de credite în registrul oficial gestionat de ANPC, condiție esențială pentru desfășurarea activității legale.

În total, au fost aplicate șapte amenzi, iar comisarii au dispus măsuri de remediere care vizează actualizarea contractelor și aducerea acestora în conformitate cu legislația privind creditele pentru consumatori.

Atenționare pentru consumatori

ANPC îi îndeamnă pe cei care apelează la intermediari de credite să manifeste prudență și să verifice legalitatea activității acestora înainte de a semna un contract.

Instituția recomandă:

verificarea registrului public ANPC, disponibil online, pentru a confirma dacă intermediarul este autorizat;

cunoașterea diferenței dintre intermediarul legat (colaborează cu un singur creditor) și intermediarul nelegat (poate analiza mai multe oferte și oferi consiliere independentă);

solicitarea în scris a gamei de produse analizate, precum și a tarifului serviciilor de consiliere, înainte de încheierea unui contract.

De asemenea, ANPC reamintește că intermediarii de credite pot fi remunerați exclusiv de către consumator, iar onorariul trebuie clar menționat în documente.

Avertisment privind promisiunile false

Autoritatea atrage atenția asupra promisiunilor de tipul „ștergem înregistrarea din Biroul de Credite”, subliniind că intermediarii nu au competența de a efectua radierea datelor, ci doar pot transmite notificări către instituțiile financiare. Doar băncile și IFN-urile pot dispune ștergerea efectivă a datelor din Biroul de Credite.

ANPC îi sfătuiește pe consumatori ca, în cazul problemelor de rambursare a unui credit, să contacteze imediat creditorul sau intermediarul și să prezinte documentele privind situația financiară, pentru a identifica soluții legale precum reeșalonarea, amânarea sau renegocierea contractului.

Sursa: realitatea.net