Bătaie cruntă în timpul unei nunți, la Craiova. Doi interlopi s-au încăierat, iar unul dintre ei a scos și cuțitul pentru a ataca. Invitații au trecut prin momente panică și au încercat să-i calmeze pe cei doi agresori. După apariția imaginilor, oamenii legii au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe cei implicați în scandal.

În imaginile apărute în spațiul public se pot vedea cum cei doi bărbați s-au luat la bătaie chiar în fața invitaților prezenți la nuntă. La un moment dat, unul dintre ei aruncat cu un scaun în celălalt. Lucrurile au degenerat iar o a treia persoană a intervenit cu un cuțit în mână. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Poliția analizează imaginile în cadrul unei anchete la finalul căreia se va stabili motivul conflictului, persoanele implicate și măsurile ce urmează a fi luate împotriva vinovaților.