Revoluţionarii olteni au fost chemaţi de organizatorii ceremoniei de comemorare a evenimentelor din 1989, cu o oră mai târziu. Oamenii sunt revoltaţi şi dau vina pe cei de la Prefectură, acuzând lipsă de respect.

Revoluţionarul Anghel Dănciulescu a declarat că invitaţia a fost făcută pentru ora 10.00, însă prefectul şi ceilalţi oficiali plecaseră deja de la troiţa din faţa Casei de Cultură a Tineretului.

Dănciulescu a adăugat că se simte călcat în picioare.

„Azi 22 decembrie am depus coroana de flori la troița din fata casei Tineretului, după ce prefectul și garnizoana Olt au depus până în ora 9, iar noi am fost anunțați pentru ora 10. Ruşine! Vin de la 60 de kilometri, sunt momente grele, dar aşa ceva nu se face. Aveam 35 de ani, când am ieşit în stradă, pentru ce? Este o ruşine! Prefectul e vinovat, nu cei de la Comisariat. Ori este incultură, ori şmecherie prostească, ori tupeu golănesc de maidan. Trebuia să mă duc cu cor0ana la Prefectură să ne dea onorul, că de aia am ieşit în stradă acum 31 de ani. El crede că dacă eşti pus într-o demnitate, poţi să calci în picioare o demnitate”, a afirmat acesta.

De cealaltă parte, prefectul Florin Homorean dă vina pe Centrul Militar Judeţean, instituţia responsabilă pentru trimiterea de invitaţii. El a mai spus că a fost o neînţelegere.

„Invitaţia a fost trimisă de Centrul Militar Judeţean. Eu ştiu că am discutat cu dumnealor şi invitaţiile trebuiau trimise de CMJ. Nu ştiu dacă a fost o chestie intenţionată. Eu regret situaţia şi îmi cer scuze în faţa dumenalor, dar nu a fot cauzată de către prefect. A fost o neînţelegere, pentru că dânşii ar fi vrut să depună doar coroane şi probabil că de aceea li s-a spus ora 10.00, aşa cum era programt pentrudepunere de coroane”, a declarat Homorean.

Sursa: Realitatea de Olt