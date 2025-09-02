„Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și a legislației neclare sau ineficiente”, a explicat premierul.

Premierul Ilie Bolojan și guvernul său de coaliție și-au asumat răspunderea în Parlament, luni seară, pe noile propuneri legislative pentru reducerea deficitului bugetar.

Şeful executivului a prezentat pe scurt argumentele pentru cele 5 inţiative de reformă care vizează pensionarea magistraţilor, sănătate, guvernanţa corporativă a întreplinderilor de stat, organizarea unor agenţii de stat şi fiscalitate.

„Unul dintre obiectivele pe care le-am anunțat, la preluarea mandatului, a fost acela de a pune ordine în finanțele țării noastre. Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și a legislației neclare sau ineficiente. Acestea au lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite. Angajăm, astăzi, răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru un proiect de reformă fiscală care corectează multe neajunsuri. Măsurile pe care le avem în vedere vor scoate la lumină firmele fantoma. Vrem să avem un mediu în care antreprenorii corecti sunt respectați. Este scandalos să existe zeci de firme cu sediul social în același apartament care sunt folosite de paravan pentru artificii financiare. Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime din trei au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei”, a spus șeful executivului.

„Nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să trecem la acţiune pentru a corecta nedreptăţile şi a face curăţenie”, a adăugat el.

Premierul a declarat în faţa Parlamentului, că măsurile pentru reducerea deficitului bugetar şi recâştigarea încrederii internaţionale reprezintă începutul „reaşezării statului român pe baze de corectitudine şi respect faţă de cetăţeni”.

În opinia sa, România plăteşte în prezent „preţul anilor de cheltuieli excesive şi investiţii pornite fără acoperire financiară”.

Cât privește reforma pensiilor magistraților, Ilie Bolojan spune că aceasta urmărește să obțină echitatea și încrederea românilor în sistemul de justiție.

De la 100% din ultima remunerație netă, cuantumul pensiei pentru procurori și judecători este plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună: „Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie conform normelor internaționale sau Constituției”, a punctat premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, investițiile făcute în sistemul sanitar nu s-au reflectat în calitatea serviciilor medicale acordate pacienților.

„Deși bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deși au fost creșteri salariale mari în anii trecuți și s-au făcut investiții în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar în acest timp, problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia făcut de mult”, a subliniat șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a explicat nevoia reformării Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorității Naționale de Comunicații (ANCOM).

Numărul angajaților din cele 3 instituții va scădea, iar salariile vor fi reduse.

„Din păcate, aceste autorități de reglementare și control au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflate artificial și, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realitățile economice din această țară”, a explicat el.

După asumarea răspunderii, în termen de 3 zile se pot depune eventuale moţiuni de cenzură la adresa Guvernului.

Dacă nu sunt iniţiate astfel de demersuri sau dacă moţiunile nu obţin un vot majoritar în Parlament, legile se consideră adoptate.