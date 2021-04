Consiliul local a aprobat, marţi după-amiază, bugetul local de venituri şi cheltuieli al Slatinei.

Administratorul public al municipiului, Cristi Cismaru, a explicat că bugetul pe 2021 ajunge la aproape 300.000.000 lei.

„Efectiv, bugetul pe care Primăria municipiului Slatina se bazează în momentul de faţă însumează un total de 288.687.000 lei, din care trebuie să scădem sumele ce preconizăm a fi atrase în acest an, şi am previzionat 41.497.000 lei din fonduri europene. Avem şi un excedent al anului trecut în sumă de 27.930.000 lei. Acest excedent a fost repartizat integral pe partea de dezvoltare. Pe investiţii din bugetul local a fost repartizată suma de 22.630.000 lei, iar restul de 5.300.000 lei face parte din acea sumă necesară acestui an pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene”, a spus Cismaru.

Reprezentantul municipalităţii a mai precizat că s-a încercat pentru acest an reducerea pe cât posibil a cheltuielilor de funcţionare.

„Am încercat să reducem cheltuielile de funcţionare pe cât posibil. Am plafonat anumite prestări de servicii, am limitat sumele astfel încât să putem să acoperim, având un excedent mult mai mic, aproape la jumătate faţă de cel al anului 2020. Am încercat să reducem cheltuieli pe secţiunea de funcţionare şi să transferăm aceste sume pe secţiunea de dezvoltare”, a mai declarat Cristian Cismaru.

Totodată, primăria va folosi sume din împrumutul contractat acum trei ani pentru finanţarea unor investiţii în curs.

„Avem un buget de 60.000.000 lei din acel credit aprobat acum trei ani de 100.000.000 lei. Avem trageri planificate, sunt investiții în curs, precum Varianta Oituz, Esplanada sau cazarma care face parte din acel protocol cu MApN privind terenul de la Parcul Tineretului, dar şi reabilitările termice”, a conchis administratorul public al Slatinei.