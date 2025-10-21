Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar. Între timp, sunt controverse uriașe legate de dosarele penale. Membrii secției speciale nu au dorit să intre ca procurori de ședință în ultimul dosar trimis în instanță și în continuare se pune presiune pe anchete.

UPDATE 08:00- Zeci de oameni s-au strâns în fața Judecătoriei Sectorului 1 pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Călin Georgescu se va prezenta, marți dimineață, la ora 09:00, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, care vor decide dacă vor prelungi sau nu controlul judiciar, măsură dispusă în primul dosar trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, la începutul acestui an.

Decizia nu va fi definitivă și poate fi atacată cu recurs de avocații liderului suveranist la o instanță superioară.

Încă de la prima oră a diminieții, jandarmii au montat garduri în jurul Curții de Apel București, dar și în jurul Judecătoriei Sectroului 1, unde se așteaptă să vină foarte mulți români pentru a-l susține, ca de fiecare dată, pe Călin Georgescu.

După ce se va încheia procesul la Judecătoria Sectorului 1, liderul suveranist este somat să se prezinte în fața polițiștilor de la Buftea pentru semnarea controlului judiciar săptămânal.

În continuare, Călin Georgescu trebuie să respecte o serie de măsuri stricte și așteaptă să vadă următoarea mișcare a sistemului în cazul celui de-al doilea dosar al său trimis în judecată la Curtea de Apel București, în care nu s-a fixat nici până acum un prim termen.

Surse Realitatea PLUS spun că toți membrii secției speciale penale din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au refuzat să preia acest caz.