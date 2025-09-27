Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medaliile de argint, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

În componența Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu, România a fost înregistrată cu timpul de 06 min 10 sec 83/100.

Olanda a obținut aurul (06:08.10), iar Marea Britanie a completat podiumul (06:12.66).

Echipajul masculin de 8+1 al României (Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu), s-a clasat pe locul 2 în Finala B (05:36.58), după Germania (05:33.18), ocupând poziția a opta în clasamentul general.

Bilanțul delegației României este de o medalie de aur și patru de argint.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție și care vor avea loc duminică.

