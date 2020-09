Lucrările de asfaltare a drumului care trece peste barajul de la Slătioara şi face legătura între Slatina şi comuna limitrofă vor continua şi de la limita teritorială a municipiului, acolo unde au fost finalizate, în luna iunie.

Primarul Slatinei, Emil Moţ, a explicat, luni seara, în emisiunea „Reporter 24” de la Olt Tv, că municipalitatea a putut să asfalteze doar zona din drum pe care o are în administrare.

„Strada Basarabilor – Barajul de la Slătioara nu este un drum destinat traficului greu, sub nicio formă. Noi am prevăzut că vor fi lucrări la Podul Olt şi aşa era logic, n-am prevăzut că acea firmă va cere rezilierea contractului. Cum am decis să facem toate intrările şi ieşirile din oraş, am refăcut şi zona de coborâre spre Barajul de la Slătioara. Am fi făcut tot barajul, dar din păcate nu este în zona administraţiei noastre. Am făcut toată reabilitarea, până unde se termină Slatina. Mulţi slătineni de ai noştri se plângă că nu s-a făcut totul. Am vorbit cu cei de la DASIP să pun un semn rutier care să arate limita teritorială a municipiului Slatina”, a explicat Emil Moţ.

Edilul a arătat însă că Primăria Slătioara a finalizat achiziţia şi urmează să înceapă lucrările şi pe celalaltă porţiune a drumului, de la limita teritorială cu Slatina şi până la drumul judeţean DJ 677 Piatra Olt – Slătioara. Finanţarea lucrării este asigurată de Consiliul Judeţean.

„Dar vrea să vă dau o veste foarte bună, dragi slătineni şi dragi locuitori ai judeţului Olt. Consiliul Judeţean finanţează şi cealaltă bucată de drum, care aparţine comunei Slătioara. Din câte am vorbit cu domnul primar Savu Ungureanu, s-a ţinut licitaţia, au desemnat constructorul şi probabil că săptămâna viitoare consturctorul se va apuca de turnat un alt strat de asfalt care va merge până la intersecţia cu drumul judeţean, în Slătioara. Mulţumită banilor de la Consiliul Judeţean şi implicării domnului preşedinte Oprescu şi a domnului primar Ungureanu, vom avea un mini-inel pe lângă Slatina, un drum reabilitat complet”, a conchis Emil Moţ.