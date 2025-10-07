Fred Ramsdell, un om de știință american specializat în microbiologie și imunologie, trăiește probabil cel mai mare moment al carierei sale, însă, fără să știe. În vârstă de 64 de ani, Ramsdell este unul dintre cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru Medicină din acest an, însă Comitetul Nobel din Suedia nu reușește să dea de el, scrie publicația Bild.

Suedezii îl caută, dar Ramsdell a dispărut fără urmă. Comitetul Nobel a încercat fără succes să-l contacteze pe Fred Ramsdell pentru a-i da vestea cea mare. Potrivit Bild, niciunul dintre prietenii săi nu știe exact unde se află. Unul dintre ei a declarat că Ramsdell „călătorește undeva în statul american Idaho”.

Ramsdell este membru al consiliului științific consultativ al laboratorului Sonoma Biotherapeutics din San Francisco. Reprezentanții companiei au spus pentru AFP că omul de știință „se bucură în prezent de viață” și nu este disponibil, lăsând să se înțeleagă că acesta ar fi în concediu.

Fred Ramsdell va primi Premiul Nobel pentru Medicină alături de colega sa americană Mary E. Brunkow și de cercetătorul japonez Shimon Sakaguchi. Cei trei vor fi premiați pe 10 decembrie, la Stockholm, pentru descoperirile lor care au schimbat modul în care medicina înțelege toleranța imunologică – mecanismul prin care sistemul imunitar învață să nu atace propriile celule ale corpului.