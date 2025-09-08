Fostul premier Marcel Ciolacu a transmis luni, pe Facebook, că respinge acuzațiile privind cheltuirea „discreționară” și în scop electoral a zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. El a arătat că cea mai mare parte din sume a fost destinată investițiilor, multe dintre ele finanțate din bani europeni.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit «discreționar» şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului şi public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024! După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii – majoritare fiind cele pe bani europeni”, a scris Marcel Ciolacu pe rețeaua socială.

El a subliniat că Fondul de Rezervă nu a fost la „pixul premierului”, ci a fost gestionat direct de Ministerul Finanțelor, care a avizat fiecare hotărâre de guvern. Ciolacu a adăugat că decizia de a folosi fondul în locul unei rectificări bugetare clasice a aparținut ministrului Finanțelor.

„Adevărul este că ministrul Finanţelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor. Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc ruşine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanţa proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situaţiile din educaţie şi sănătate”, a subliniat deputatul PSD.

Fostul lider social-democrat a mai explicat că acești bani nu au fost încasați personal de premier sau miniștri, ci au ajuns la mii de firme care au derulat lucrări pe șantiere din toată țara. Potrivit lui, de aceste investiții urmează să beneficieze milioane de români: elevi, profesori, medici, asistente, dar și transportatori rutieri și fermieri.

„Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective şi că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forţată, haotică, anti-consum, anti-investiţii şi anti-dezvoltare”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Sursa: Newsinn