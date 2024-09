Consultantul politic Miron Mitrea a comentat, duminică seara, în emisiunea „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS, cele mai recente evoluții de pe scena politică, începând cu știrea zilei, și aici vorbim despre cartea lansată de Nicolae Ciucă, ”În slujba țării” – o autobiografie din care aflăm cine este liderul PNL, dincolo de uniforma de militar sau de costumul de politician.

„Oamenii care se ocupa de campanii fac asemenea strategii. Faptul ca a aparut cartea e un lucru bun pentru el (pentru Ciuca – n.r.).

Este o campanie foarte interesanta pentru un candidat de stanga. Nu prea e una pentru unul de dreapta.

Pentru mine, campania lui Nicu Ciuca e evidenta. E bine ca a iesit cartea. Saptamana asta, pe 15 septembrie, isi va lansa si candidatura oficiala la Congresul partidului. E bine sa spuna care este si proiectul de tara (la Congres – n.r.).

Exista si aceasta metoda de a incerca sa umanizezi cat mai mult un candidat. Nu stiu daca e o strategie pentru un candidat de dreapta.

Exista foarte multe tipuri de a face campanie si de a constui o strategie. Marea majoritate a populatiei va comenta despre carte. Probabil ca discursul de la Congres va fi discursul de prezidentiabil. Ii uram succes lui Ciuca!”, a spus Mitrea, referindu-se la strategia din spatele lansarii acestei carti.

El a aratat ca echipele de campanie incearca in aceasta perioada sa ii aduca pe candidati intr-o zona populara, „sa-i spunem basista”. „Nu toata lumea corespunde acestui profil”, a precizat el.

Analistul politic a aratat ca in toata aceasta campanie nu trebuie uitat de contextul geopolitic in care se afla Romania in momentul de fata, pornind de la razboiul din Ucraina si conflictul din Israel.

„Eu cred ca Nicu Ciuca, daca vrea sa castige alegerile din Romania, trebuie sa mearga pe ideea generaul care nu se lasa. România are nevoie de un soldat, de un om care nu se lasă”, a afirmat Miron Mitrea.