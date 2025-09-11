Un pacient bolnav de cancer biliar, care cerea prin ordonanță președințială asigurarea tratamentului cu medicamentul Durvalumab, a rămas fără răspuns în instanță. Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, judecata dosarului, invocând protestul magistraților, a reclamat avocatul său pentru Digi24.ro.

Suspendarea vine în contextul în care judecătorii anunțaseră că vor soluționa toate cauzele urgente, inclusiv cele privind tratamentele medicale. Mai mult, în aceeași zi, la aceeași instanță, un alt complet a judecat un dosar similar, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la criteriile aplicate.

Avocatul pacientului a precizat că s-a prezentat la Curtea de Apel, dar dosarul nu apărea pe lista cauzelor. El a explicat că urgența era evidentă, întrucât lipsa tratamentului poate duce la moartea clientului său.

În motivarea deciziei, instanța a invocat Hotărârea nr. 2/26.08.2025, prin care judecătorii au decis să suspende cauzele ce nu țin strict de libertăți fundamentale, precum măsuri preventive sau suspendarea unor acte administrative.

Totuși, alte instanțe au transmis că dosarele privind tratamentele medicale urgente vor fi judecate în continuare. Situația de la București a fost calificată de avocat drept „frapantă”, mai ales că, potrivit acestuia, „un alt complet a dat dreptul la viață, iar altul a condamnat implicit la moarte”.

