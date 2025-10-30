Distrigaz Sud Rețele a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a fost informată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București privind calitatea sa de suspect în ancheta care vizează explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, incident soldat cu trei morți și mai mulți răniți.

Articolul precedentINCENDIU VIOLENT ÎN CAPITALĂ. O CASĂ, MISTUITĂ DE FLĂCĂRI. POMPIERII AU INTERVENIT – FOTO/VIDEO
Articolul următorO CRIMĂ A LĂSAT UN SAT DIN BACĂU ÎN ȘOC. UN BĂTRÂN, CUNOSCUT CA OM RESPECTABIL ÎN COMUNITATE, ȘI-A UCIS SOȚIA
Realitatea de Olt

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR