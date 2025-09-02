Peste 800 de oameni au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a lovit estul Afganistanului duminică seară, a anunțat agenția umanitară a ONU, citând rapoarte preliminare.

Reprezentantul ONU în Afganistan a declarat pentru BBC News că sunt pregătite mese calde și pături pentru supraviețuitori.

Seismul a lovit provincia muntoasă și izolată Kunar.

Drumurile blocate fac ca operațiunile de salvare să fie dificile și să fie nevoie de intervenții aeriene, elicopterele încercând să ajungă în zonele afectate.

Bilanțul victimelor ar putea crește semnificativ, în condițiile în care mulți oameni sunt încă prinși sub dărâmături, iar autoritățile raportează sate întregi distruse.

Afganistanul a cerut ajutor internațional, iar Marea Britanie a anunțat că va oferi un sprijin de un milion de lire sterline pentru operațiunile de salvare, subliniind că fondurile nu vor ajunge în mâinile regimului taliban.

Cutremurul s-a produs la o adâncime mică, de doar 8 kilometri, ceea ce îl face mai distructiv.

Mișcarea telurică a fost resimțită de la Kabul până în Islamabad, capitala Pakistanului.