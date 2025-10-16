Tensiunile din coaliția de guvernare au ajuns la un nivel maxim. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a lansat un atac frontal la adresa ministrei Mediului, acuzând-o că sabotează legea privind finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, cunoscută drept „Legea Zamfir”.

„Suntem în război, Buzoianu!”, a transmis senatorul pe Facebook, după ce ministra a criticat actul normativ și a convocat, potrivit lui, ONG-urile de mediu pentru a-i bloca inițiativa.

Zamfir acuză că „eco-activiștii” au pornit un adevărat „jihad public” împotriva sa, susținând că hidrocentralele ar distruge pădurile și 27 de arii protejate.

Social-democratul a avertizat că nu va ceda presiunilor și a acuzat-o pe șefa de la Mediu că ar acționa la comanda ONG-urilor. „N-am să mă las până nu scoatem la iveală interesele ministrei sabotoare și ale ONG-urilor care o coordonează”, a precizat Zamfir.

Acesta a ridicat semne de întrebare asupra finanțării organizațiilor care contestă proiectele energetice. „Cine finanțează Bankwatch și de ce atacă toate proiectele energetice, inclusiv gazele din Marea Neagră? Cine finanțează Agent Green? Dar Declic?”, a scris parlamentarul.

Mesajul său s-a încheiat cu un avertisment direct: „Nu te las și nu vă las să blocați România în numele protejării peștișorilor, răcușorilor și al păsărelelor!”.

Conflictul riscă să inflameze și mai mult relațiile din interiorul coaliției, în contextul în care legea hidrocentralelor a stârnit deja dezbateri aprinse.