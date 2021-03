O iubitoare de animale a vandalizat una dintre maşinile Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân (SPGCFS) din Slatina. Femia s-a agăţat de autospecială şi i-a rupt o uşă. Poliţiştii au deschis o anchetă.

Evenimentul s-a petrecut, miercuri, pe strada Mănăstirii din Slatina. Furia femeii a fost stârnită când i-a văzut pe angajaţii Serviciului, după ce au capturat un maidanez.

„Ne deplasam pe strada Mănăstirii şi am oprit să captureze un câine care se afla pe stradă. A fost capturat, l-au urcat în maşină, dar în momentul în care am vrut să plecăm a apărut doamna din partea opusă şi a oprit maşina personală. Noi ne-am pus în mişcare, dar dânsa a venit pe partea laterală şi a început să tragă de uşă. Am auzit apoi colegul că a tras de uşă şi a rupt-o. Am oprit, după care am anunţat poliţia”, a declarat unul dintre angajaţii SPGCFS.

La faţa locului au ajuns şi poliţiştii, care au deschis o anchetă.

„La data de 17 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina, au fost sesizați că pe strada Basarabilor din localitate, este o stare conflictuală în desfășurare.

L-a fața locului a fost identificată o femeie de 62 de ani, din mun.Slatina, care, dorind să asiste la capturarea unui câine de către lucrătorii Serviciului public de gestionare al câinilor fără stăpân Slatina, în momentul plecării acestora de pe loc cu o autoutilitară, femeia ar fi rămas cu mâna stângă pe portieră, moment în care portiera s-a rupt și a căzut pe sol.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă, desfășurând activități pentru stabilirea situației de fapt”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.

Sursa: Realitatea de Olt