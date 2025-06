Liderul suveraniștilor români susține că mai multe categorii sociale au fost păcălite de un uriaș aparat de propagandă, iar actualul guvern nu va avea niciun rezultat pentru că nu vine în urma susținerii poporului român.

„Nu sunt reprezentativi acești (…) care astăzi își spun miniștri, prim-miniștri sau președinți. Nu sunt președinții noștri, și-au bătut joc de categorii întregi de români, începând cu studenții care, astăzi, plâng după burse. Nu e vina lor, au fost manipulați de un uriaș aparat de propagandă care ne-a spus minciuni, continuând cu antreprenorii care astăzi primesc impozite și biruri din ce în ce mai mari, continuând – pentru că avem o importantă comunitate maghiară – continuând cu etnicii maghiari, care au fost mințiți de către UDMR să se teamă de noi. Toate aceste categorii sociale au fost păcălite (…). Nu vom putea avea niciodată pace și acest guvern nu va avea niciun rezultat pentru că nu a fost votat de români, nu vine în urma susținerii poporului român’, a declarat George Simion, în fața participanților la Sărbătoarea Tricolorului.

Simion a spus că se înclină în fața celor care iubesc România și simbolurile naționale, chiar dacă ar avea o nemulțumire legată de anularea alegerilor pentru Președinția României, de anul trecut.

„Știu că vă este greu să fiți mândri de simbolurile noastre, de limbă, de steag, de imn, atâta timp cât ei au confiscat puterea în România și nu mai vor s-o dea înapoi românilor. De multe ori merg în străinătate și ei spun: eu sunt din România, o țară care și-a ales un președinte, Georgescu, și ei au anulat alegerile de frică, pentru că pierdeau puterea. Așa că, cu atât mai mult mă înclin în fața acelora care au în continuare România în suflet, iubesc tricolorul, iubesc limba, imnul și simbolurile noastre naționale. Nu au câștigat nimic anulând alegerile și fraudându-ne (…). Voi sunteți poporul român, voi sunteți cei care s-au trezit în conștiință. Voi sunteți cei care au votat pozitiv și au mers cu simbolurile naționale în față și cărora le plânge sufletul când aud imnul național sau când văd culorile tricolorului. În fața voastră mă înclin și alături de voi o să lupt până la capăt pentru că vom reuși să ne recăpătăm libertatea noastră”, a afirmat Simion.

Liderul AUR Mureș, Răzvan Biro, a spus că la Sărbătoarea Drapelului, care a constat într-un marș prin Târgu Mureș și un spectacol folcloric participă ‘câteva mii de persoane’, din mai multe județe din țară.

„Am luat această inițiativă alături de conducerea Partidului AUR pentru că Ziua Drapelului Național nu este sărbătorită cum se cuvine (…). În România drapelul național nu este sărbătorit pe măsura simbolului său. Drapelul național reprezintă pentru noi o întreagă istorie (…). Faptul că, astăzi, mii de români serbăm drapelul național îl datorăm cu prisosință unor lideri politici care au avut curajul să readucă patriotismul în prim-planul societății românești, în ciuda tuturor piedicilor, etichetelor și descurajărilor la care au vrut să ne supună. Astăzi suntem mai mulți patrioți ca niciodată. Vă spun acest lucru pentru că, în 2020, când am serbat drapelul național, o mână de oameni, George Simion a fost alături de noi. Un an mai târziu, George Simion a fost din nou alături de noi și n-am mai fost sute, ci am devenit mii. Și iată, din nou suntem și mai multe mii pentru că România și patriotismul contează”, a afirmat deputatul Răzvan Biro, în discursul său.

Mii de români cu steaguri tricolore s-au adunat sâmbătă la Târgu Mureș pentru a celebra Drapelul Național, simbol al libertății, identității și jertfei strămoșilor pentru națiunea română.

Evenimentul a reunit oameni veniți din toate colțurile țării, îmbrăcați în straie naționale, care au pornit într-un marș cu steaguri tricolore și au scandat mesaje de unitate națională, alături de președintele AUR, George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR