Primarul din Studina, fostul prim-preşedinte al PNL Olt Marian Vasile, i-a cerut demisia liderului filialei judeţene, Liviu Voiculescu, din cauza înfrângerii categorice pe care a suferit-o în cursa pentru Primăria Slatina.

Declaraţiile lui Vasile au fost făcute, marţi seara, în emisiunea „De la stânga, la dreapta” difuzată de postul Olt Tv. Reales primar al comunei Studina cu un scor de peste 80%, Marian Vasile îi reproşează lui Liviu Voiculescu că a transformat partidul într-un SRL.

„Cel mai important pas pe care pot să îl facă oamenii în politică este, atunci când câştigă, să îşi aroge meritele şi să primească toate aprecierile, iar atunci când pierd, să înţeleagă că în politică este tot ca la război: învingătorul ia tot, iar cel care a pierdut nu ia nimic. Cred că ar fi momentul în care aceşti oameni, în frunte cu Liviu Voiculescu, preşedintele PNL Olt, ar trebui să meargă acasă. Nu am nicio problemă cu el ca om, dar ca politică este dezastru. Acest om trebuie să meargă acasă! O spun cu toată responsabilitatea: trebuie să-şi dea demisia. Mă aşteptam ca acest lucru să-l fi făcut. Aş fi vrut să aibă decenţa şi capacitatea să-şi dea demisia pentru tot ce s-a întâmplat în toată această perioadă, de când conduce un partid pe care pur şi simplu l-a transformat într-un SRL”, a declarat Marian Vasile.

Marian Vasile a vorbit despre disputele pe care le-a avut cu Liviu Voiculescu.

„Azi am puterea să spun aceste lucruri. Am fost un tip corect. De când am făcut pasul în lateral, dar şi înainte de a-mi da demisia din funcţia de vicepreşedinte, am avut destule dispute în interiorul organizaţiei. La un moment dat, mi se părea pur şi simplu că sunt singur împotriva tuturor. Tot încercam să le explic cum ar trebui procedat. Am fost omul care s-a opus şi exmatriculării lui Mario şi candidaturii lui Liviu Voiculescu. Am fost omul care a votat împotrivă, singurul, şi când s-a votat candidatul pentru consiliul judeţean”, a mai spus Vasile.

Şi fostul candidatul al PNL la Primăria Slatina, Mario De Mezzo, i-a cerut demisia lui Liviu Voiculescu.

Sursa: Realitatea de Olt