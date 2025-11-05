Tensiune diplomatică la Palatul Cotroceni, după retragerea trupelor americane din România. Secretarul General al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, iar discuțiile s-au concentrat pe riscurile de securitate din regiune și pe valul de propagandă care afectează țările est-europene.

Întrebat despre evaluarea NATO privind „războiul hibrid” din România, Mark Rutte a explicat că termenul se referă la atacuri cibernetice, tentative de asasinat sau bruierea avioanelor comerciale – amenințări tot mai frecvente în ultimii ani.

„Am văzut tentative de asasinat, bruierea unor avioane comerciale, atacuri asupra infrastructurii de sănătate. Lucrăm foarte greu colectiv pentru a ne apăra împotriva acestor amenințări, inclusiv cele hibride”, a declarat Rutte.

Președintele Nicușor Dan a intervenit și a completat explicația oficialului NATO, precizând că fenomenul este mult mai complex și include și componenta dezinformării.

„Hibrid înseamnă mai multe lucruri: atacuri cibernetice, atacuri nerevendicate asupra infrastructurii critice, dar și dezinformare. Este un fenomen relativ nou pentru țările membre NATO și este clar că trebuie să colaborăm și să ne împărtășim experiențele pentru a face față acestei amenințări”, a spus Nicușor Dan.

Vizita secretarului general NATO vine într-un moment sensibil, după anunțul privind retragerea trupelor americane, ceea ce ridică noi semne de întrebare privind securitatea regională și capacitatea României de a gestiona amenințările hibride.