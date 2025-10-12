Inundații masive în sud-estul Spaniei. Străzile a zeci de orașe au fost complet inundate, iar apa a ajuns la peste jumătate de metru în unele regiuni. Zborurile au fost anulate, iar mii de locuitori din orașul Murcia au fost evacuați.

De la sudul orașului Tarragona până la nordul orașului Alicante, ploile torențiale au făcut ravagii. Și în Ibiza, în Formentera și în mai multe zone din Mallorca, străzile au fost închise, din cauza inundațiilor.

În orașul Murcia, zeci de mașini au fost distruse după ce au fost luate de șuvoaiele de apă, iar mii de locuitori au fost evacuați din calea apelor.

Vremea severă a fost cauzată de furtuna Alice, spun meteorologii care au emis cod roșu de ploi pentru regiunile afectate.