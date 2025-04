Jennifer Lopez vine în sfârșit în România! Artista a anunțat că va susține un concert la București, pe 27 iulie 2025, în cadrul turneului său mondial Up All Night Live.

Diva pop va ajunge în Capitală pe 27 iulie 2025, după show-urile programate în Varșovia și înainte de cel din Abu Dhabi.

Anunțul a fost făcut pe conturile oficiale ale artistei, într-un mesaj adresat tuturor fanilor săi. „Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp!”, a transmis J.Lo pe Instagram.

Deocamdată, locația exactă a concertului din București nu a fost confirmată (marcată ca „TBA” – to be announced), însă organizatorii promit un spectacol de neuitat, cu cele mai mari hituri ale artistei, precum On The Floor, Lets Get Loud, Jenny From the Block și multe altele.

Turneul Up All Night Live debutează pe 1 iulie 2025 în Antalya, Turcia, și include show-uri în orașe importante precum Madrid, Barcelona, Istanbul, Budapesta și Yerevan. Spectacolele promit o producție impresionantă, coregrafii spectaculoase și energia inconfundabilă a uneia dintre cele mai emblematice artiste ale muzicii pop.

Biletele pentru concertul din România urmează să fie puse în vânzare în curând, iar fanii sunt sfătuiți să urmărească platforma oficială @onthejlo pentru informații actualizate despre locație și disponibilitatea acestora.

Sursa: Tabu.RO