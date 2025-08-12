O declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, arată că Ucraina trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul, iar o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale acestei țări.

„Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau al reducerii ostilităţilor”, au afirmat semnatarii declaraţiei publicate, marți, cu trei zile înainte de întâlnirea între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina.

O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, a mai arătat declarația.

Liderii UE, mai puțin Ungaria, au anunțat că vor continua să sprijine Ucraina

În plus, semnatarii au subliniat că războiul rus împotriva Ucrainei are implicaţii mai ample pentru securitatea europeană şi internaţională şi au anunțat că Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

„UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor respective, în concordanţă cu dreptul internaţional, şi cu deplina respectare a politicii de apărare şi securitate a anumitor state membre şi ţinând cont de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-şi alege propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, arată declaraţia în final.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri, prin videoconferinţă, cu liderul de la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Donald Trump a declarat că speră să aibă o întâlnire „constructivă” în Alaska şi a apreciat drept „foarte respectuos” din partea lui Vladimir Putin faptul că acesta se va deplasa pe teritoriul american.

Liderul american s-a arătat „puţin contrariat” de faptul că Volodimir Zelenski spune că „are nevoie de o autorizare constituţională” pentru a ceda teritorii.

„Pentru că va exista un schimb de teritorii”, a spus Donald Trump, în condiţiile în care forţele ruse ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.