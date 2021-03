„În primul rând vreau să vă spun că indiferent despre cine este vorba, despre Maricel Păcuraru sau despre Clotilde Armand, vorbim despre un cetățean român unde indivizi certați cu legea au făcut toate aceste lucruri. Am primit petiția cu toate aceste detalii.

Lupta cu clanurile interlope nu se face ciclic, ci continuu. Evident că am tratat petiția cu maximă responsabilitate. Am vizualizat toate materialele pe care le-ați pus la dispoziție. Am identificat camerele de supraveghere, am ridicat imaginile, am audiat martori și vă asigur că în continuare toate demersurile pe care Poliția Română le va realiza vor fi extrem de clare pentru a stabili vinovăția celor care au fost prezenți acolo. Am văzut pe camere din ce mașini luau materialele, cum s-au organizat și, dacă au încălcat legea, vor plăti. Indiferent despre cine este vorba, legea este lege pentru toți”, a declarat Lucian Bode, în emisiunea Legile Puterii, moderată de Alexandra Păcuraru.