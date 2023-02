Fostul premier Ludovic Orban a făcut o serie de declarații bombă, în exclusivitate la Realitatea Plus. Liderul Forța Dreptei a vorbit despre scandalul legat de achizițiile neconforme din pandemie, afirmând că nu a avut nicio informație din partea serviciilor privind nereguli la Romarm. De altfel, fostul premier s-a arătat deschis ideii de a colabora cu anchetatorii, dacă i se vor cere informații în acest dosar.

A. Păcuraru: Știați despre calitatea proastă a măștilor?

L. Orban: ”Evident, nu. ”Dacă aş fi ştiut nu le-aş fi permis. (…) Cum să ştiu de afacerile pe care le face Ţuţu? Nu am avut absolut niciun fel de ştire despre vreo ilegalitate care se comite la Romarm, absolut nicio informaţie, nu am avut nicio relaţie cu Romarm decât nişte relaţii care au fost în două sau în trei evenimente publice, în care media a fost de faţă, unul dintre ele a fost la UPS Dragomireşti şi cam atât. (…) Absolut niciun fel de informaţie nu am avut pe acest subiect. (…) Nu am avut nicio informaţie despre nicio ilegalitate care să se fi petrecut în mandatul meu de premier în ceea ce priveşte procedurile de achiziţie, cu atât mai puţin de la această entitate, Romarm. Dacă aş fi avut cel mai mic element, să fi primit o informare din partea serviciilor sau să fi primit o informare, de exemplu, din partea directorului UPS Dragomireşti…. Nu am primit nicio informare legată despre vreo ilegalitate cu privire la activitatea directorului general al Romarm, iar despre faptul că producția de măşti a fost oprită temporar din cauza problemelor la utilaje a aflat dintr-o anchetă jurnalistică.

Toți cei care au furat în pandemie trebuie pedepsit drastic. (…) Orice anchetă DNA dacă apelează la mine să colaborez, să furnizez informaţii, o fac cu cea mai mare plăcere, dacă am aceste informaţii”, a subliniat Orban.

N-AM NICIO LEGĂTURĂ CU PIȚURCĂ ȘI CU FAPTUL CĂ A OBȚINUT UN CONTRACT PRIN FIRMA FIULUI SĂU

Fostul premier a respins și acuzațiile că ar avea o veche prietenie, de 30 de ani, cu Victor Pițurcă și că ar avea legătură cu dosarul privind achizițiile neconforme din pandemie. Orban a precizată că-l cunoaște pe fostul selecționer de aproximativ 20 de ani, a mai interacționat cu el prin 2008, când Pițurcă a participat la lansarea candidaturii lui Orban la Primăria Capitalei.

Orban a afirmat că nu s-a mai întâlnit cu Piţurcă din 2018 și nu a avut nicio implicare în derularea contractului dintre firma fiului acestuia şi Romarm.

A. Păcuraru: Ce ne puteți spune despre acea presupusă scrisoarea a așa-zisei amante?

L. Orban: Nu folosiți acest cuvânt, este o minciună și o calomnie cap coadă. Nu am atacat niciodată vreun organ de presă până acum, dar voi da în judecată cele 3 publicații care au putut să răspândească această poveste pe seama mea. Sunt căsătorit de 32 de ani, îmi iubesc familia și nimeni, în tot acest timp, nu a văzut și nu poate spune că nu sunt alături de soția mea. Pe lângă acea așa-zisă scrisoare, care se poate vedea că este o însăilare, o fabulație (..) se pare că este o campanie împotriva mea, dar nu am reușit să-mi dau seama cine vehiculează acestă campanie.

Scandalul Petrom

„Statul român poate oricând să răscumpere controlul asupra Petrom. În general s-au făcut aceleași greșeli la mari privatizări, cedându-se 50% din pachet plus un procent, dar și cu o serie de clauze mai mult decât dezavantajoase pentru România. În mod clar, dacă statul consideră că este o problemă pentru siguranța națională, poate solicita preluarea controlului. Naționalizarea nu se mai poate face, oricum, ca pe vremea comuniștilor,” a afirmat Ludovic Orban.

A. Păcuraru: Ați fost acuzat și de relația cu omul de afaceri Nelu Iordache.

L. Orban: Ne cunoaștem, dar nu a beneficiat niciodată de vreun avantaj din parte mea cât timp m-am aflat în funcții publice. De altfel, au existat o serie de plângeri penale la adresa mea, pe această legătură, una din vremea când Victor Ponta era premier, dar niciodată nu s-a descoperit nimic. (…) Niciodată, cât timp am deținut funcții politice, nu am încercat să obțin avantaje de orice altă natură .