Nina Iliescu a transmis primul mesaj public după moartea soțului ei, Ion Iliescu, chiar în ziua în care fostul președinte al României post-decembriste a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Ghencea. Mesajul emoționant al fostei Prime Doamne a fost publicat pe blogul fostului șef de stat.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate”, și-a început Nina Iliescu mesajul de mulțumire.

Ea a subliniat recunoștința față de cei care au onorat memoria fostului președinte cu demnitate și dragoste. „Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, a transmis aceasta.

Fosta Primă Doamnă a ținut să mulțumească și echipei medicale care a avut grijă de Ion Iliescu în ultimele două luni de viață. „Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu.

În continuare, ea s-a declarat profund impresionată de oamenii simpli care au adus un ultim omagiu fostului președinte. „Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.”

În finalul mesajului, Nina Iliescu a mărturisit durerea profundă resimțită în urma pierderii soțului ei, dar și alinarea oferită de respectul celor care i-au fost alături. „Moartea lui mi-a pricinuit o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele.”

