Într-o nouă ediție a emisiunii „Culisele Puterii” la Realitatea Plus, Miron Mitrea, un fin cunoscător al jocurilor de pe scena politică românească, a abordat subiectul bătăliei pentru fotoliul de primar al Capitalei.

Miron Mitrea a analizat programul electoral al lui Sebastian Burduja, despre care spune că unele puncte anunțate pur și simplu nu pot fi îndeplinite:

„Foarte multa lume vorbeste despre proiecte fara sa aiba neaparat niste consilieri calumea. Canalul Bucuresti Dunare este o chestie moarta, a fost o prostie de la inceput. Nu exista apa suficienta care sa sustina un astfel de canal”, a spus Miron Mitrea.

Analistul politic a vorbit despre recenta ieșire a lui Sebastian Burduja în Centrul Vechi, unde candidatul PNL a sustinut un mic recital rock:

„Mi-a placut ca s-a dus, a cantat, s-a distrat si a iesit de acolo spunand ca este o problema mare. Administratia Bucurestiui tolereaza o cloaca de infractionalitate, de droguri”, a spus Mitrea.

În continuarea discuției, Mitrea a vorbit despre jocul pe care îl face Nicușor Dan față de Sebastian Burduja, dar și despre șansele Gabrielei Firea de a îl scoate din joc pe Nicușor Dan:

„Nicusor Dan a fost pus in functia de primar de catre PNL-ul condus de Ludovic Orban, nu de catre PNL-ul condus de Nicu Ciuca. O buna parte din consilierii municipali sunt cei pe care atunci Ludovic, cu echipa care conducea Bucurestiul, care nu mai e acum, au pus niste oameni acolo, pe lista. In mod normal, PNL Bucuresti pierde si deconteaza. Orban a plecat. Acum Nicusor Dan vine cu o smecherie. Daca Nicusor Dan va castiga alegerile, nu va putea guverna deloc, nu va putea face majoritate. Probabilitatea ca Nicusor Dan sa poata face majoritate in Consiliul General, daca este ales primar, este aproape nula.

Daca electoratul il crede si il voteaza pe Nicusor Dan Bucurestiul va fi in situatia in care va avea un primar care nu va avea consiliu. Vom avea un Bucuresti blocat, in buna masura. Am mai vazut si in alte tari din lume, nu e nimic nou sub soare. Eu nu cred ca Nicusor Dan este in situatia in care este in situatia in care sa garanteze. Nu poate face majoritate. Daca vrei sa simplificam mai bine electoratului cum sta treaba, noi avem doua duete care joaca pe scena acum in Bucuresti. Unul e Nicusor Dan si cu Burduja, care merg pe un anume electorat, si un duet care merge pe celalalt electorat, format din Gabi Firea si Piedone. Problema este ca astazi intre Nicusor Dan si Burduja este diferenta mai mare decat este intre Gabi Firea si Piedone. Daca ramane asa, Nicusor Dan castiga.

Nicusor Dan a fost un primar foarte slab, dar nu e prost. Am cunoscut oameni foarte destepti care au fost administratori slabi, si el se afla in situatia asta.

Cel care va decide in alegerile de peste o luna este Sebastian Burduja. Gabi se va distanta de Piedone, dar nu cu multe procente fata de care este acum. Nu ii sunt insa suficiente. Daca insa Burduja creste, el il poate scoate pe Nicusor Dan din joc. Solutia ca Gabi Firea sa fie primar este ca Burduja sa castige cat mai multe in razboiul cu Nicusor Dan. Si Nicusor Dan stie asta”, a spus Miron Mitrea.