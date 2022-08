Un dosar penal a fost deschis de poliţiştii din Scorniceşti după ce un fermier din Spineni a reclamat că o societate de profil agricol i-a recoltat ilegal cultura de grâu.

Ciprian Negreanu a cultivat grâu pe o suprafaţă de un hectar, în comuna Spineni, iar atunci când a vrut să vadă cât mai are până la recoltare a avut „o supriză” neplăcută, constatând că altcineva îi recoltase cultura.

După ce a trecut de starea de stupoare, bărbatul a întrebat în stânga şi în dreapta şi a aflat că autorii erau angajaţii unei societăţi comerciale de profil, care activează în comună.

„Eu dețin un teren situat în comun Spineni, strada principală, pe care îl cultiv cu grâu fără a primi nicio subvenţie de la stat, așa cum era normal și muncile agricole le plătesc în totalitate. În data de 16 iulie 2022, persoane angajate ale acestei societăţi mi-au furat ca în codru grâul de pe terenul meu. După două zile după ce s-a comis furtul, eu întâmplător am trecut să văd în ce stare este grâul, dacă pot să îl recoltez și cu stupoare am văzut cum o suprafaţă de peste 12.000 metri pătraţi mi s-a furat. Am vorbit cu vecinii care au spus că angajații acestei societăţi au intrat cu combina și au recoltat suprafață menționată mai sus. Am fost la sediul societății unde am fost întâmpinat de două angajate (…) și le-am spus că vreau de la început să ne înțelegem amiabil, dar din păcate nu s-a putut. Un angajat al societății a mers la fața locului, au recunoscut furtul, dar au spus că e „greșeală” și nu au dorit să mă despăgubească la ce am cerut eu, spunând cu sfidare să mă duc la poliție”, povesteşte bărbatul.

Agricultorul mai reclamă că niciun reprezentant al societăţii respective nu l-a contactat pentru scuze şi eventuale despăgubiri.

Acum, fermierul nu poate nici să recolteze suprafaţa rămasă cu grâu, iar paguba este cu atât mai mare.

„Până să aflu că mi s-a furat grâul, nu am fost contactat de niciun reprezentat al societății, asta însemnând rea credință și furt, deoarece dacă era o greșeală ei trebuia să mă anunțe ce s-a întâmplat. Nici după atât timp nimeni nu mă caută, ei au vândut grâul furat de pe terenul meu, eu am rămas cu paguba”, a mai spus Negreanu.

Astfel, fermierul a depus o plângere la poliţie, iar oamenii legii au deschis un dosar penal.

„La data de 29 iulie 2022, Poliția Orașului Scornicești a primit, prin poștă, o sesizare a unui bărbat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Spineni, județul Olt, despre faptul că o societate comercială, de profil agricol, din comuna Spineni, i-ar fi recoltat, în mod ilegal, în data de 16 iulie 2022, o suprafață cultivată cu grâu, proprietate personală. În baza sesizării, polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurală Scornicești au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, fiind desfășurate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Ionuţ Vasiloaica.

Sursa: Realitatea de Olt