Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, miercuri, că organizaţia pe care o conduce urmează, în perioada următoare, să trimită şi alţi reprezentanţi în structurile din Guvern şi din subordinea Executivului.

Între timp, preşedintele TSD Olt Cosmin Floreanu urmează să fie numit, „în perioada următoare” în funcţia de subprefect al judeţului.

„Am trimis propunerea pentru domnul Floreanu, la Bucureşti, şi urmează în perioada următoare să fie numit pe funcţia de subprefect. De asemenea, sperăm ca judeţul Olt să mai obţină la Bucureşti şi alte funcţii, dintre cele pentru care se fac numiri. Detalii vom avea, atunci când le vom obţine”, a declarat Marius Oprescu.

Liderul social-democraţilor din Olt a făcut un bilanţ al activităţii politice a PSD, în ultimul an.

„Din punct de vedere politic, anul acesta a fost un succes pentru Partidul Social Democrat. Să nu uităm de unde am plecat. Am câştigat alegerile parlamentare, la finalul anului trecut, cu un procent de aproape 30%. Sondajele din ultima perioadă arată că PSD a crescut, suntem undeva la 38-40%, am reuşit să nu mai fim izolaţi pe scena politică, am intrat la guvernare într-o coaliţie, şi sperăm să ne punem în aplicare o parte din măsurile pe care le-am promis electoratului nostru şi românilor”, a conchis Marius Oprescu.

Sursa: Realitatea de Olt