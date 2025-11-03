Acasă Politica ORA 20:00 – GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE... Politica ORA 20:00 – GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI? De către Realitatea de Olt - 03/11/2025 George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ANCA ALEXANDRESCU, CANDIDAT AUR LA PRIMĂRIA CAPITALEI: SUNT FOARTE MULȚI DERANJAȚI DE CANDIDATURA MEA, E O TULBURARE LA NIVELUL PARTIDELOR THE TIMES: CATEDRALA NAȚIONALĂ, SIMBOLUL PUTERII ROMÂNIEI ORTODOXE. CUPOLA AURITĂ DOMINĂ BUCUREȘTIUL, LA TREI SECOLE DUPĂ BISERICA LUI PETRU CEL MARE UN DEPUTAT PSD ȘI-A DAT DEMISIA DIN PARLAMENT. ÎȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA PE 7 NOIEMBRIE ALEXANDER SOROS, ÎNTÂLNIRE CU EMMANUEL MACRON LA PALATUL ÉLYSÉE. FIUL MILIARDARULUI CONTINUĂ ACTIVITĂȚILE INTERNAȚIONALE ALE FAMILIEI MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!” PREŞEDINTELE SENATULUI: COALIȚIA SUSȚINE REDUCEREA NUMĂRULUI DE PARLAMENTARI ANCA ALEXANDRESCU, MESAJ CRUCIAL CARE ÎI SPERIE PE CANDIDAȚII SISTEMULUI LIDERUL PSD SORIN GRINDEANU, REPLICĂ DURĂ DUPĂ GESTURILE SFIDĂTOARE ALE LUI NICUȘOR DAN ȘI ILIE BOLOJAN DONALD TRUMP ANUNȚĂ RELUAREA TESTELOR NUCLEARE AMERICANE, PENTRU PRIMA DATĂ DUPĂ 30 DE ANI LIDERII AUR, RADIOGRAFIE A DEZASTRULUI CREAT DE BOLOJAN