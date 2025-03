Preşedintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat, senatorul Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, a vorbit marți, 4 martie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, despre o schimbare legislativă cu privire la șoferii care consumă droguri, ce intră în dezbatere publică.

Senatorul și alți parlamentari au depus în procedură de urgenţă iniţiativa legislativă „Fără droguri la volan”, care stabileşte că atunci când este depistată în sânge o substanţă psihoactivă fapta trebuie să fie considerată infracţiune, iar pedeapsa să fie de până la șapte ani de închisoare.

„Astăzi la ora 14:00, sub coordonarea Comisiei de cultură şi media, pe care o prezidez, am iniţiat o dezbatere publică asupra acestei iniţiative legislative, iniţiativă care consacră clar toleranţă zero la consumul de substanţe psihotive în momentul conducerii unui autovehicul pe drumurile publice.

Acest lucru, practic, pleacă de la efectele de interpretare a unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Nr. 25/2005, care face o diferenţă şi schimbă o paradigmă: pericolul în abstract şi pericolul în concret al săvârşirii unei infracţiuni de acest tip.

Este un pericol abstract faptul că te urci sub influenţa unor substanţe psihoactive, indiferent dacă el îţi afectează sau nu capacitatea de a conduce sau de a reacţiona la anumiţi stimuli.

Pentru că nu putem să analizăm şi din punct de vedere judiciar este foarte greu să probezi faptul că ingerarea unei substanţe cu astfel de efecte poate să producă la o persoană într-un anumit moment o afectare reală a capacităţii de a conducere.

Dar pericolul, în abstract, există şi nu ne putem asuma o astfel de abordare mult mai tolerantă asupra persoanelor care încalcă dispoziţiile legale. Şi astfel, practic, discutăm astăzi cu doctori psihiatri, psihologi, specialişti în combaterea crimei organizate, a traficului de drogului, a deţinerii de droguri pentru consum propriu, toate aspectele care sunt relevante pe această iniţiativă”, a spus senatorul, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„Suntem deja în întârziere”

De asemenea, senatorul a spus că adoptarea acestei modificări legislative este „absolut urgentă” și că parlamentarii sunt deja în întârziere la această legiferare, în contextul în care o mare parte din populația României este afectată de consumul de stupediante.

„Pericolul este determinat şi de producerea unor accidente extrem de grave, în condiţiile în care această normă este încălcată. Avem ucideri din culpă, avem accidente grave care au determinat pagube şi materiale, dar în special pierderea de vieţi sau vătămarea corporală a unor persoane nevinovate”, a adăugat el.

Senatorul a explicat că la nivel legislativ, după dezbaterea de astăzi, se va intra în dezbaterea parlamentară propriu-zisă, vor fi analizate toate avizele emise de către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, CSM, se va intra ca şi comisie raportor în Comisia juridică a Senatului, după care se va intra în plen.

Senatorul a mai explicat că spre deosebire de această inițiativă legislativă, legea „Anastasia” se referă la pericolul concret al unei infracţiuni, al unei conduceri sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor.

„Pe când aici discutăm de o infracţiune în abstract, efectiv conducerea, fără neapărat să observăm consecinţele acestei infracţiuni”, a subliniat el.

„Ca să nu ajungem să săvârşim infracţiuni de tipul celor reglementate de Legea Anastasia avem nevoie de reglementări foarte dure care să limiteze sau să blocheze total accesul persoanelor care consumă substanţe psihoactive la volanul maşinii”, a adăugat senatorul.