Municipalitatea caracaleană implementează parcarea cu plată în centrul oraşului şi în zona Pieţei Agroalimentare, chiar din acest an.

Primarul municipiului, Ion Doldurea, a eplicat că plata se va face cu ajutorul telefonului mobil.

„Vom intra pe parcare cu plată, deja am făcut toate demersurile şi se lucrează foarte intens. În zona din Piaţă, stânga-dreapta, Antonius Caracalla, de asemenea şi Piaţa Victoriei, vor fi locuri cu parcare iar plata se va face cu telefonul. Este un sistem modern şi deja putem spune că în acest an îl implementăm cu siguranţă”, a declarat edilul.

Municipalitatea a creat mai multe locuri de parcare, în Caracal, în decursul ultimelor 12 luni.

„În HCC am făcut locuri de parcare, iar acum le trasăm pe cele de pe Vornicu Ureche, pentru că am asfaltat şi în acelaşi timp cu asfaltarea vin şi locurile de parcare. am mai făcut câteva locuri de parcare, în zona centrală, unde am făcut şi un loc de joacă, şi vom continua în HCC. Avem în intenţie, chiar în acest an, să trasăm toate locurile de parcare, pe care le vom scoate la licitaţie. este vorba de parcări rezidenţiale, adică lângă locuinţă. Vrem să utilizăm cât mai bine spaţiul, dar şi ca bani, vorbim şi de cetăţenii cu garaje, care vor fi obligaţi în aşa fel să-şi ţină maşina în garaj, altminteri acele contracte vor fi anulate. trebuie să creăm aceste spaţii pentru toţi oamenii”, a conchis Doldurea.

Sursa: Realitatea de Olt