La Parlament a fost depus un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului, anunță Radio România Actualități.

Documentul, semnat de peste 250 de senatori şi deputaţi de la PSD, PNL, USR şi UDMR, prevede pedepse mai dure pentru agresori şi propune înfiinţarea unui Observator Naţional pentru Analiza şi Prevenirea Omorurilor. Acesta va elabora anual rapoarte despre victime, agresiuni şi cauze, pentru o mai bună înţelegere şi combatere a fenomenului. Iulia Gherman are detalii.

Reporter: Proiectul introduce pentru prima dată în legislația internă termenul de ‘femicid’, respectiv uciderea unei femei din motive legate de gen, spune președintele Comisiei parlamentare speciale privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, senatoarea PNL Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu: „Legea obligă poliția, procurorii și medicina legală să colecteze și să publice date despre toate cazurile”.

Proiectul prevede pedepse majorate semnificativ, dacă actele de violență și crimele au loc în fața unui copil.

Simona Spătaru, senatoare USR: „Această ucidere va fi sancționată cu până la detenție pe viață, pentru că, ați văzut, cazuri multiple în care agresorii ies din pușcărie după 3-5 ani și mai ucid o femeie și mai ucid o alta”.

Noua lege propune și educarea copiilor în școli pentru prevenirea comportamentelor abuzive.

Victoria Stoiciu, senatoare PSD: „Femicidul survine la capătul unui lanț de agresiuni la adresa femeii, lanț care, dacă nu este întrerupt la timp și nu este curmat, se ajunge la crimă”.

Deputata UDMR Éva Csép subliniază că răspunsul instituțiilor responsabile trebuie să fie prompt la toate solicitările venite din partea femeilor abuzate.

Éva Csép: „Nu putem să vorbim despre o Românie fără violență domestică dacă oamenii, cetățenii nu au încredere în instituțiile statului, dacă nu investim mai mult în prevenție, dacă nu investim în educație”.

Semnatarii documentului au solicitat ca proiectul de lege să fie dezbătut în procedură de urgență.