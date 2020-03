Preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, şi cel al filialei Slatina, Viorel Dumitrescu, au anunţat în mod oficial, miercuri, că s-a renunţat la candidatura lui Mario De Mezzo pentru primăria municipiului.

Voiculescu a explicat că stă mai bine în sondaje decât De Mezzo şi foarte mulţi dintre membrii partidului i-au cerut să-i ia locul candidatului anunţat încă din luna septembrie.

„Eu îl aprecizez foarte mult. Este un băiat care are foarte multe calităţi, dar din cercetarea sociologică a reieşit faptul că o mai mare favoribilitate o am eu. Noi suntem oameni politici responsabili şi, ca lideri la nivelul filialei Olt şi la nivelul municipiului Slatina, trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Atunci când dintr-o cercetare sociologică reies aceste aspecte, trebuie să ne şi comportăm ca atare. Am avut o discuţie cu Mario. Este un om de echipă, este un liberal, va rămâne în echipa PNL Slatina şi va fi alături de mine şi, împreună cu dumnealui şi Biroul Municipal Slatina, am hotărât ca această responsabilitate a candidaturii la Primăria municipiului Slatina, să-mi revină mie”, a declarat Voiculescu.

Noul candidat va fi validat, luni, în cadrul Biroului Politic Naţional al PNL. Tot atunci va fi validat şi candidatul partidului la Consiliul Judeţean. Voiculescu a afirmat că, în cazul CJ, persoana susţinută de liberali va fi stabilită miercuri seara. Surse politice susţin că este vorba chiar despre preşedintele PNL Slatina, consilierul judeţean Viorel Dumitrescu.

„Această decizie a noastră a fost discutată şi cu preşedintele Ludovic Orban şi conducerea centrală a PNL şi este şi acordul dumnealor. Luni, în cadrul Biroului Politic Naţional din care fac parte şi eu, vor fi validate toate candidaturile la municipiile reşedinţă de judeţ şi consiliile judeţene din ţară şi practic, de luni, se va intra în linie dreaptă pentru campania electorală”, a mai declarat Liviu Voiculescu.