Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că se analizează posibilitatea ca școlile din București să treacă la sistemul de învățământ hibrid din cauza Codului roșu de vreme severă.

„Bucureștiul se află sub COD ROȘU de ploi torențiale și abundente de astăzi, ora 21.00, până miercuri, ora 15:00. În anumite zone, precipitațiile pot fi mult mai intense decât media prognozată.

Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie.

Situația școlilor: Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor . Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică:

•⁠ ⁠părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă, •⁠ ⁠iar pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce decizia privind școlile va fi luată.