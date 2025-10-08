Comisia de Disciplină a FIFA a amendat Federația Română de Fotbal (FRF) cu 32.000 de franci elvețieni, din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Cipru din 9 septembrie, încheiat la egalitate, 2-2, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

FRF a fost sancţionată pentru că a eşuat în a păstra ordinea şi siguranţa, pentru că suporterii români au intrat sau au încercat să intre pe teren şi pentru că fanii naţionalei au aprins torţe la meciul de la Nicosia. arată FIFA.

Federaţia din Bosnia-Herţergovina, a cărei naţională este rivala României în grupa preliminară pentru CM 2026, a fost sancţionată cu amenzi de aproape 55.000 de franci elveţieni.

Forul bosniac a fost amendat cu 34.500 de franci pentru incidentele de la meciul cu San Marino din 6 septembrie (în deplasare), pentru că fanii au aruncat cu obiecte, au aprins torţe şi au făcut uz de gesturi, cuvinte, obiecte sau alte mijloace care transmit mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv, şi cu 20.000 de franci după partida cu Austria din 9 septembrie (acasă), pentru deficienţe de securitate, dar şi pentru că fanii au dat dovadă de discriminare şi abuz rasial, aprinderea de torţe, uz de gesturi, cuvinte, obiecte sau alte mijloace care transmit mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv.