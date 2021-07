Premierul Florin Cîțu transmite felicitări partenerilor americani, cu ocazia zilei de 4 Iulie, Ziua Independenței, sărbătoare federală în Statele Unite, care comemorează adoptarea Declarației de independență de pe 4 iulie 1776, în care a fost declarată independența față de Regatul Marii Britanii.

Congratulations on the 245 anniversary of the #IndependenceDay to a great nation, a strategic partner and to all my American friends.

Happy 4th of July!

Sărbătoarea naţională a Statelor Unite, 4 iulie, este data la care cele 13 colonii americane îşi declarau, în anii 1776, independenţa faţă de Imperiul Britanic, eveniment care conducea la naşterea SUA ca entitate suverană.

Și Preşedintele Româniai Klaus Iohannis a transmis, duminică, un mesaj de felicitare „prietenilor şi partenerilor noştri strategici americani”, cu ocazia Zilei Independenţei Statelor Unite ale Americii, sărbătorită pe 4 iulie.