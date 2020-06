Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a tras un nou semnal de alarmă cu privire la faptul că Direcţia pentru Protecţia Copilului va rămâne fără bani de funcţionare, în luna august, din cauza felului în care Guvernul a făcut bugetul.

Oprescu a reiterat faptul că DGASPC Olt a primit 20% din suma necesară şi, până în prezent, nu se ştie dacă Guvernul va face noi alocări.

„În continuare sunt probleme, în ceea ce priveşte bugetul judeţean. Aşa cum am mai spus, am pierdut 61 de milioane lei. Încercăm de fiecare dată şi asta am făcut şi astăzi, să mutăm bani astfel încât lucrurile să funcţioneze cât mai mult posibil. Cele mai mari probleme le avem la DGASPC, unde sumele alocate de către Guvernul României sunt la 20% faţă de sumele pe care trebuia să le aloce. La DGASPC, avem bani să funcţionăm, inclusiv luna iulie, până la jumătatea lunii august. Pe urmă, nu ştiu exact ce se va întâmpla, pentru că până în momentul de faţă nu avem niciun semnal că Guvernul pregăteşte o rectificare în acest sens”, a explicat Marius Oprescu.

În astfel de condiţii, preşedintele forului judeţean spune că şi investiţiile vor fi afectate, CJ Olt făcând eforturi pentru a le duce la bun sfârşit pe cele deja începute.

„Aşa cum am mai spus, proiecte viitoare la spital nu ştiu exact ce vom mai putea face în condiţiile în care şi formula de buget de anul viitor se va păstra ca în acest an şi judeţul Olt va pierde 61 de milioane. În momentul de faţă, avem investiţiile care sunt în curs de derulare şi pe acelea vom încerca să le finalizăm. Unele au termen în acest an, iar cele mai multe vor fi finalizate anul următor. O parte dintre investiţii sunt suspendate, pentru că presupuneau lucrări în interiorul spitalului şi din cauza pandemiei n-am mai reuşit să intrăm în acea zonă. O altă parte sunt în afara spitalului, iar acelea se desfăşoară în continuare”, a conchis Oprescu.