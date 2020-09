Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, din Slatina, îşi închide porţile pentru cei peste 600 de elevi, care începând de mâine vor susţine, pentru următoarele 14 zile, lecţii online. Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare, la recomandarea DSP Olt, după ce au fost confirmate trei cazuri COVID-19, în rândul personalului nedidactic.

633 de elevi din ciclul primar şi gimnazial de la Şcoala Nr. 11 din Slatina vor trece în online, începând din 22 septembrie, timp de 14 zile, după ce o femeie de serviciu, un muncitor întreţinere şi un paznic au fost confirmaţi cu COVID-19.

Potrivit spuselor directorului, femeia de serviciu şi muncitorul nu au mai venit la serviciu de pe data de 11 septembrie şi nu au intrat în contact cu elevii sau cadrele didactice. Pe lângă cele trei persoane, în izolare la domiciliu, în aşteparea rezultatului testului COVID-19 se mai află o femeie de serviciu şi o altă persoană din rândul personalului auxiliar.

„În această seară, am luat decizia, şi la recomandarea DSP, să trecem în scenariul roşu. Am înştiinţat Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar timp de două săptămâni elevii vor învăţa doar online. Pe lâîngă cele trei persoane confirmate, mai sunt două care aşteaptă rezultatul testului COVID-19. Doar paznicul a fost la serviciu în ultimul timp, dar a stat cu mască şi a respectat distanţarea. Am luat această decizie, pentru că neavând personal, nu are cine să se ocupe de curăţenia zilnică în şcoală”, a declarat Daniel Noajă, director al Şcolii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu, pentru Gazeta Nouă.