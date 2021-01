Primarul Caracalului, Ion Doldurea, s-a vaccinat împotriva COVID-19, luni dimineaţa, la centrul din municipiul oltean.

Doldurea a afirmat că vaccinarea reprezintă şansa revenirii la modul de viaţă dinainte de pandemie.

„În această dimineată am ales să fiu printre primii vaccinați anti Covid 19 în etapa a II -a din campania națională. Centrele de vaccinare sunt pregătite pentru a răspunde solicitărilor tuturor celor care au decis să se vaccineze. După aproape un an în care viața noastră a fost paralizată de pandemie, simțim șansa reală de a ne întoarce în mare parte la stilul de viață cu care eram obișnuiți. Decizia de a ne vaccina este personală. Cu siguranță ea ne protejează de manifestarea brutală a virusului și, nu în ultimul rând, ne oferă ocazia să ne protejăm oamenii dragi nouă. Putem pune stop extinderii bolii, creșterii numărului de îmbolnăviri și a deceselor. Am făcut acest vaccin și cu gândul trist că întârzierea apariției lui mi-a furat în acest an câțiva prieteni dragi. Dumnezeu să îi aibă în pază!”, a declarat Ion Doldurea.

Etapa a doua a campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19 a început vineri, în nouă centre organizate la nivelul judeţului Olt. În această categorie sunt incluse persoanele de peste 65 de ani, cele aflate în evidență cu boli cronice și angajații din domenii esențiale.

Sursa: Realitatea de Olt