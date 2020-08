Primarul Slatinei, Emil Moţ, şi-a depus candidatura, luni, pentru un nou mandat de edil.

Moţ a fost însoţit la Biroul Electoral de Circumscripţie Slatina de preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, deputatul Marius Iancu şi de cei doi viceprimari, Gigi Vîlceleanu şi Claudiu Stăncioiu.

Emil Moţ a transmis un mesaj slătinenilor.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc slătinenilor pentru încrederea oferită, în cei patru ani de mandat. Şi de această dată, vin cu aceleaşi gânduri bune pentru noi toţi, pentru slătineni şi pentru Slatina. Astăzi este o zi importantă pentru mine şi pentru faptul că mi-am depus dosarul de candidatură, dar şi pentru faptul că astăzi este ziua fiului meu cel mare. Vreau să-i urez la mulţi ani lui David. Te iubeşte tata, să fii sănătătos şi fericit!”, a declarat primarul.

El şi-a exprimat convingerea că slătinenii îi vor da girul să-şi continue proiectele de dezvoltare a Slatinei.

„Ca şi acum patru ani, aşa cum au fost toate campaniile noastre, ale PSD, campania mea la Primăria Slatina, campania din acest an va fi o campanie elegantă, fără atacuri, o campanie bazată pe proiecte. Multe dintre ele sunt în curs de implementare, altele vor veni. După cum am văzut, am strâns aproape 19 mii de săptămâni, şi oamenii au fost convinşi de activitatea mea, în aceşti patru ani, au văzut ce am făcut împreună pentru Slatina, ce avem de gând şi oamenii îşi vor arăta, pe 27 septembrie, aprecierea pentru echipa noastră”, a mai spus Emil Moţ.

Edilul a adăugat că nu vor exista schimbări în echipa de la Consiliul Local Slatina şi Primăria Slatina.

„Sunt foarte multe proiecte pe care le pregătim. Slătinenii deja au primit o broşură prin care le explicăm ce am făcut în aceşti patru ani şi în acelaşi timp am arătat ce avem de gând să facem în următorii patru ani. Din punctul nostru de veere, este o echipă foarte bună, o echipă omogenă, cu oameni din toate categoriile sociale. În patru ani, am format o echipă foarte bună pentru Slatina, care şi-a dat silinţa şi a reuşit să fie pentru slătineni. Vrem să continuăm în aceeaşi formulă”, a conchis Moţ.

La rândul său, Marius Oprescu a vorbit despre cum experienţa acumulată de Emil Moţ îl ajută pe acesta să fie un edil eficient pentru Slatina, în fruntea unei administraţii locale performante.

„Emil vine după un prim mandat în care a demonstrat că este un primar cu experienţă. Mandatul de deputat şi faptul că a lucrat în administraţia publică şi-au pus amprenta şi a arătat în aceşti patru ani că mai merită un mandat, aşa cum rezultă şi din întâlnirile noastre cu cetăţenii şi din numărul mare de semnături care au fost strânse. Slătinenii îl susţin pentru acest nou mandat şi le mulţumim pentru acest lucru”, a declarat preşedintele CJ Olt.

Lista de consilieri locali propusă de Emil Moţ este următoarea: