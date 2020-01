Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, că potrivit noului buget naţional forul judeţean pierde aproximativ 61 de milioane de lei. Din acest motiv va fi afectat bugetul de funcţionare al Direcţiei Copilului, în special în partea a doua a anului, dar şi demararea de noi investiţii.

Oprescu a arătat că Guvernul a alocat aproximativ 20% din suma necesară pentru funcţionarea Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). CJ Olt va încerca să acopere „gaura” creată de guvern.

„În urmă cu o lună, atunci când am văzut proiectul de buget, am spus că pierdem în jur de 50 de milioane de lei. Din păcate, pierderea este mai mare, sunt aproximativ 61 de milioane de lei pe care CJ Olt îi pierde. Cea mai mare sumă pe care CJ o pierde e legată de DGASPC Olt, unde anul trecut am avut execuţia bugetară de aproximativ 93 de milioane. Din păcate, guvernul României, ne-a dat doar 16 milioane de lei, adică undeva la 20% din totalul, buget de cheltuială. CJ Olt o să pună o mare parte din sumă pentru acoperirea acestei găuri pe care guvernul a creat-o în bugetul DGASPC, dar din păcate, n-o să reuşim încă de la început de an să acoperim necesarul de finanţare al direcţiei, până la finalul anului”, a declarat Marius Oprescu.

Întrebat dacă ar putea fi afectate şi salariile personalului DGASPC, Marius Oprescu a spus că această variantă este posibilă, în condiţiile în care salariile au crescut prin grila Ministerului Muncii.

„Bineînţeles (că pot fi afectate şi salariile – n.red.). Vă daţi seama, că după diferenţa între execuţia de anul trecut de 93 de milioane lei şi 16 milioane lei, suma care s-a dat anul acesta, diferenţa este foarte mare, e 20% din bugetul de funcţionare, asta în condiţiile în care la Direcţia Copilului există o creştere a salariilor prin grila ministerului, independentă de noi, CJ Olt, grilă pe care doar o aprobăm. Deci guvernul acordă creşteri salariale la angajaţi, dar în acelaşi timp nu asigură şi bugetul pentru acest lucru”, a mai spus Oprescu.

Şi investiţiile vor fi afectate, preşedintele CJ Olt precizând că se vor face eforturi pentru finalizarea celor aflate în curs de derulare.

„Pe lângă DGASPC, bineînţeles că vor fi afectate şi investiţiile, noi în fiecare an am încercat să avem un excedent bugetar astfel încât să asigurăm astfel de goluri, atunci când avem bugete mai slabe. Anul acesta acoperim o mare parte din investiţii, dar, din păcate, sunt investiţii noi pe care nu ne permitem să le deschidem şi investiţii în continuare pe care nu reuşim să le finalizăm deoarece bugetul este mai mic. La Spitalul Judeţean de Urgenţă, chiar dacă sunt şi unele investiţii cărora nu le-am asigurat integral finanţarea, şi anul acesta SJU are o sumă în jur de 20 de milioane de lei, aşa cum a avut şi în anii trecuţi, pentru investiţii”, a declarat preşedintele Marius Oprescu.

Consilul Judeţean ia în calcul inclusiv blocarea angajărilor la DGASPC.

„Bineînţeles că vom încerca să limităm şi să aprobăm concursuri de personal la DGASPC, doar în măsura în care este absolut necesar, astfel încât să reuşim să asigurăm toate turele. Aşa cum ştiţi, DGASPC este o instituţie care lucrează «la foc continuu», copii nu poţi să-i laşi nesupravegheaţi noaptea sau, inclusiv, sâmbăta şi duminica şi de Sărbători. Deci vom face aceste angajări doar în măsura în care va fi absolut necesar. Altfel, deficitul probabil va fi acoperit prin muncă mai multă din partea actualilor angajaţi”, a mai spus preşedintel CJ.

El a conchis arătând că structura noului buget a fost gândită pentru a avantaja marile localităţi, unde PNL are cei mai mulţi primari. Consiile judeţene sunte cele care pierd.

„Guvernul a mărit bugetele marilor localităţi pentru că ei aveau foarte mulţi primari de mari municipii. În timp ce bugetele localităţilor foarte mari au crescut, consiliile judeţene au pierdut enorm din aceşti bani. Din păcate, sunt 61 milioane lei pe care CJ Olt i-a pierdut faţă de bugetul anului anterior. E o sumă enormă. Vom vedea ce vom face, bineînţeles că am făcut deja adrese către Ministerul Muncii, către Guvern, către Ministerul Administraţiei, astfel încât să le aducem la cunoştinţă situaţia gravă în care se va afla DGASCP Olt, în a doua parte a anului. Nu suntem singurul judeţ în această situaţie, toate judeţele din jurul nostru au probleme. Am vorbit cu colegii mei la telefon şi pierd sume importante şi în general, pe lângă partea de investiţii, pe care, să zicem, nu ţi-o mai asiguri, sumele importante sunt pierdute pe DGASPC”, a conchis Marius Oprescu.