Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, marţi, percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor auto.

Potrivit surselor Agerpres, descinderi au loc în judeţul Ilfov, dar şi în Ploieşti, Târgovişte, Braşov, Oradea şi Suceava.

3 persoane ar fi vizate în acest dosar.

Prejudiciul se ridică la aproximativ 29 de milioane de lei.

Precizările ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis, într-un comunicat de presă, mai multe detalii despre ancheta aflată în curs şi a precizat că, în urma verificărilor, Inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 29 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat.

”Societatea verificată a aplicat în mod nelegal şi abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice şi juridice din România şi din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziţionate la rândul lor în regim de marjă, aşa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat şi plătit la bugetul de stat”, precizează ANAF.

Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu deţineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacţiilor.

Investigaţiile inspectorilor antifraudă au relevat că reprezentanţii societăţii au repetat acelaşi tip de fraudă şi prin alte firme, folosind acelaşi mod de operare:

înfiinţau succesiv noi societăţi comerciale

acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă

solicitau ulterior intrarea în insolvenţă, pentru a evita executarea silită de către ANAF.

”Verificările se desfăşoară în prezent în locaţii situate în judeţele Ilfov şi Prahova, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, fiecare instituţie acţionând în limitele competenţelor sale legale. Aceste controale continuă în paralel cu percheziţiile efectuate de organele de urmărire penală”, a mai transmis ANAF.

În acelaşi timp, structurile regionale ale DGAF desfăşoară acţiuni de verificare şi monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul ţării.

”Piaţa autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurenţa şi dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării taxelor şi impozitelor, indiferent de sursa veniturilor şi reafirmă importanţa respectării obligaţiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurenţial echitabil”, conchide Fiscul.