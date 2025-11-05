Manifestații uriașe după moartea românului stabilit în Italia! Mii de oameni au ieșit în stradă cu torțe și au organizat un marș pentru a protesta față de decesele la locul de muncă.

Zi de doliu național

Primarul Romei a decretat zi de doliu național în memoria victimei, iar ministerul Apărării a anulat un miting aerian care ar fi trebuit să aibă loc în apropierea turnului Conti.

La acest moment, zona încă este izolată de anchetatori și urmează să stabilească cauza prăbușirii.

