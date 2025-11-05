Vladimir Putin a ordonat miercuri oficialilor de rang înalt să pregătească propuneri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite ar putea reveni la aceste experimente.

„Instruiesc Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile să colecteze informații suplimentare, să le analizeze în Consiliul de Securitate și să formuleze propuneri privind posibila reluare a testelor nucleare”, a declarat Putin, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin a precizat că Rusia respectă în continuare Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare, dar este pregătită să reia testele dacă Washingtonul sau alte puteri nucleare vor face același lucru.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, i-a transmis președintelui că acțiunile recente ale SUA justifică o astfel de măsură.

Ultimele teste nucleare rusești au fost efectuate în 1990, înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. De atunci, nici Rusia, nici Statele Unite nu au mai testat arme nucleare – o pauză care ar putea lua sfârșit în curând.