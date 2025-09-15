Administraţia Fondului pentru Mediu organizează, începând de luni, sesiunea de validare a producătorilor pentru noua ediție a programului Rabla, dedicată persoanelor fizice.

Bugetul alocat este de 200 milioane lei.

Valoarea ecotichetului este de 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou hibrid și 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Condiţiile de participare în Programul Rabla Auto 2025, precum şi documentele pe care trebuie să le depună producătorii/dealerii auto pot fi găsite în ghidul de finanţare al programului.

Lista producătorilor validaţi rămâne valabilă şi pentru noul program destinat persoanelor fizice, cu condiţia semnării unui nou contract de participare cu AFM (anexa nr. 2 din ghid). Contractul va fi transmis prin aplicaţie de către AFM. Contractul se semnează electronic şi se încarcă în aplicaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării. Neîncărcarea contractului în termenul menţionat echivalează cu refuzul de participare la program, precizează AFM.

De asemenea, la finalul lunii septembrie urmează să fie lansată şi sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului.

„Administraţia Fondului pentru Mediu îşi exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai aşteptate programe de finanţare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziţionării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piaţă aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante şi îmbunătăţind calitatea vieţii prin protejarea mediului înconjurător”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.